Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı Beşiktaş Kulübü, Hes Kablo Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Hes Kablo Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA