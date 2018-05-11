Beşiktaş, Benfica'dan Talisca'yı Alıp İngiliz Ekibi Everton'a Satmayı Planlıyor

Şampiyonluk yarışında bir adım geride kalan ve sezonu Şampiyonlar Ligine gidebilecek şekilde tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro planlaması şimdiden başladı.

FİKRET ORMAN, EVERTON İLE GÖRÜŞTÜ

2 sezondur Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Anderson Talisca konusunda son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Beşiktaş yönetiminin Brezilyalı oyuncu için Everton ile görüştüğü ortaya çıktı.

Siyah beyazlıların, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 21 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak, Talisca'yı transfer etmeyi ve daha yüksek bir fiyata satarak bu yolla önemli bir kazanç elde etmeyi planladığı öğrenildi.

"BÜYÜK KATKI SAĞLAR"

İngiliz ekibinin bir süredir takip ettiği Anderson Talisca için yine Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun'dan bilgi aldığı belirtildi.

"OYUN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR"

Milli futbolcu Cenk Tosun eski takım arkadaşı için şu yorumda bulundu:

"Klasik bir orta saha oyuncusu değil. Ne zaman ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir anda oyunun tüm seyrini değiştirebiliyor. Duran toplarda ve yapılan ortalarda topa çok hakim. Gole bir forvet kadar yakın. Büyük katkı sağlar"