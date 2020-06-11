Beşiktaş Belediyesi Veteriner Işleri Müdürlüğü yaralı kargaya sahip çıktı
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Beşiktaş Belediyesi Veteriner Işleri Müdürlüğü yaralı kargaya sahip çıktı

Beşiktaş Abbasağa'da esnafların bulduğu yaralı karga, sokak hayvanları ambulansı 'Mobivet' aracılığıyla alınarak Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Beşiktaş Belediyesi Veteriner Işleri Müdürlüğü yaralı kargaya sahip çıktı
11.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:44

Yaralı karganın, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına kavuşması sağlanacak.

Beşiktaş Abbasağa'da esnaflar sabah iş yerlerini açarken yaralı bir kargayla karşılaştılar. Uçamayan karganın kediler tarafından takip edilmesinden tedirginlik duyan esnaf, hemen Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü aradı. Çok hızlı bir şekilde olay yerine gelen sokak hayvanları ambulansı 'Mobivet', kargayı alıp tedavi merkezine götürdü.Abbasağalıların, yaralı kargaya hemen müdahale ettiği için teşekkür ettikleri Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaralı karganın gerekli müdahalelerinin yapıldığını, bundan sonraki süreçte de gerekli bakım ve tedavilerine rehabilitasyon merkezlerince devam edileceğini daha sonra da ilgili mercilere teslim edilip doğal yaşamına kavuşturulacağı bildirildi.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Beşiktaşımızı sokaktaki dostlarımızla da paylaşıyoruz. Dün MOBİVET ekibimizin Abbasağalı esnafımızdan alıp ilgilendiği küçük dostumuzun tedavisi deneyimli veterinerlerimizin gözetiminde sürüyor. Gökyüzüne döndüğünde bizim de yüreğimize su serpecek." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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