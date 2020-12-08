Beşiktaş Belediyesi, pandemi sürecinde işgaliye bedeli almayacak
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Beşiktaş Belediyesi, pandemi sürecinde işgaliye bedeli almayacak

08.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:05
Beşiktaş Belediyesi, pandemi sürecinde işgaliye bedeli almayacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dün gerçekleşen Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci oturumunda pandemi süreci boyunca yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dün gerçekleşen Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci oturumunda pandemi süreci boyunca yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Süreç boyunca tüm çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ve edeceğini belirten Başkan Akpolat, esnafa da bir müjde vererek, pandemi bitene kadar esnaftan işgaliye bedeli alınmayacağını duyurdu.

Beşiktaş Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci oturumu dün gerçekleşti. Kovid-19'u yenip hastalığı atlatan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu ay gerçekleşen meclis toplantısına katıldı. Başkan Akpolat devam eden salgınla mücadele için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirterek bu süreçte oluşturulan saha çözüm ekiplerinin çalışmalarına değindi. Akpolat, saha çözüm ekiplerinin bugüne dek, 530 iş yeri ve 27 bin 664 hanemizi ziyaret ettiğini ve ekiplerin vatandaşların sorunlarını dinlemeye taleplerini toplamaya devam ettiğini ifade etti. Başkan Akpolat toplantıda ilçe esnafına da bir müjde verdi.

RIZA AKPOLAT: PANDEMİ SÜRECİ BİTENE KADAR ESNAFTAN İŞGALİYE BEDELİ ALMAYACAĞIZ

"Beşiktaş'ta çok ciddi bir esnaf yoğunluğu var ve bu mevcut durumun sıkıntısını en yoğun hissedenlerden biri de esnaflarımız. Dolayısıyla onlara Beşiktaş Belediyesi olarak sürecin başından itibaren, işgaliye bedelleriyle ilgili olarak bir düzenleme yaptık. Pandemi süreci bitene kadar da bu işgaliye uygulamasının devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Belediyesi, sadece Beşiktaş'ta ikamet eden değil, Beşiktaş'ta çalışan, iş hayatını Beşiktaş'ta sürdüren ama bugün zorluklar içerisinde devam etmeye çalışan arkadaşlarımızın da mutlaka yanında olacağız. İnsanlık tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşıyoruz. Bu süreci vatandaşların kendi başlarına atlatması beklenemez. Dayanışma bu koşullarda insani, vicdani ve tarihi sorumluluktur. İmkanlarımız ölçüsünde toplumun her kesimine yardım etmeyi sürdüreceğiz."


Beşiktaş Belediyesi, pandemi sürecinde işgaliye bedeli almayacak
Beşiktaş Belediyesi, pandemi sürecinde işgaliye bedeli almayacak
Beşiktaş Belediyesi, pandemi sürecinde işgaliye bedeli almayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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