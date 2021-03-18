Beşiktaş Belediyesi'nden 18 Mart'a özel çalışma
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Beşiktaş Belediyesi'nden 18 Mart'a özel çalışma

18.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:17
Beşiktaş Belediyesi'nden 18 Mart'a özel çalışma

Beşiktaş Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü sebebiyle 1913-15 yılları arasında Kabataş Lisesi'nde öğrenci olan ve cephede şehit olan öğrencilerin anısına bir okul yıllığı hazırladı.

Beşiktaş Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü sebebiyle 1913-15 yılları arasında Kabataş Lisesi'nde öğrenci olan ve cephede şehit olan öğrencilerin anısına bir okul yıllığı hazırladı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı kapsamında Beşiktaş Belediyesi de özel içerikler hazırlayarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman şehitleri unutmadı. Kabataş Lisesi'nde 1913-1915 yılları arası öğrenci olan ve cepheye giderek şehit düşen öğrenciler için okul yıllığı hazırlandı. 3 yıl boyunca mezun veremeyen Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri için bir video içerik çalışması yapıldı. Çalışmaya Beşiktaş'ın bir değeri olan Kabataş Vakfı Okulları da arşiv süreç yönetiminde destek oldu. Anlamlı video Beşiktaş Belediyesi ve Başkan Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ayrıca tüm Beşiktaş'ta, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle ilçedeki billboardlara şehitlere duyulan minneti ifade eden afişler asıldı.

"ATAMIZIN EMANETLERİNİ DAİMA YAŞATACAĞIZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı emanetin büyüklüğünün farkındayız, Atamızın emanetlerini daima koruyacak ve yaşatacağız diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

 "Dünya siyasi tarihini, bizim bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizi biçimlendiren Çanakkale Zaferi, geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. Ulusumuzun direncini, bağımsızlık istencini canla başla ortaya koyan bütün kahramanlarımız bu toprakların işgal edilemeyeceğini ve bunun bedelinin ne denli ağır olduğunu göstermişlerdir. Büyük komutan Atatürk'ün izinde cesaretle ortaya konulan direnişin insanlık tarihinde örneği görülmemiştir. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.


Beşiktaş Belediyesi'nden 18 Mart'a özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi'nden 18 Mart'a özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi'nden 18 Mart'a özel çalışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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