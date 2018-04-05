Beşiktaş Belediyesi'nde Arama
İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Beşiktaş Belediyesi'nde arama yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Beşiktaş Belediyesi'nde arama yapılıyor.
Alınan bilgiye göre, Belediyenin Ulus'taki binasına gelen polis ekipleri, bazı birimlerde arama yapmaya başladı.
Ekiplerce yapılan aramanın Beşiktaş Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve bilgisayarların yedeklendiği belirtildi.