Beşiktaş Belediyesi bir yıllık pandemi karnesini çıkardı

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs pandemi süresince yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "93 bin 540 hane, 10 bin 816 işyerini tek tek ziyaret ettik. 3 milyon maske, binlerce hijyen kiti dağıttık. 388 bin 414 adet sıcak yemek, 13 bin 158 ihtiyaç kolisini halkımıza ulaştırdık" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü Koronavirüs salgının üzerinden tam bir yıl geçti. Beşiktaş Belediyesi de bu süreçte hayata geçirdiği çalışmaları anlattı. Öncelikle Beşiktaşlı vatandaşların sağlığı düşünülerek dijitalleşme çalışmalarına hız verilirken, sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak için hayata geçirilen Online Tıbbi Danışma Hizmeti kapsamında, vatandaşlar internet üzerinden doktorlara ulaştı. Vatandaşlara 3 milyona yakın maskeyle birlikte 12 bin 462 adet hijyen kiti dağıtıldı. İhtiyaç sahibi komşulara 13 bin 158 dayanışma kolisi ulaştırıldı. 176 bin 296 haneye ise 388 bin 414 adet sıcak yemek hizmeti sağlandı.

SAHA ÇÖZÜM HAREKETİ BAŞLADI

Beşiktaş Belediyesi'nin pandemi sürecinde başlattığı 'Beşiktaş'ta Birlikte Varız' sloganıyla yola çıkılan çalışmada alanında uzman, genç kişilerden oluşan Saha Çözüm Ekibi her gün Beşiktaş'ı mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak, 25 adet maske, dezenfekte malzemeleri, belediyenin 18 aylık icraatlar ve gelecek projeleri içeren kitapçığın yanı sıra, üç aylık kent kültürü dergisinin de yer aldığı paketleri Beşiktaş'taki her eve ulaştırdı. Ekipler, bu zorlu süreçte hem belediyenin hizmetlerini vatandaşlara anlattı. Hem de vatandaşların şikayet ve önerilerini not ederek çözüme kavuşturulmasını sağladı. Saha Çözüm ziyaretleri kapsamında 65 günde, 23 mahallenin tamamında 10 bin 816'sı iş yeri, 93 bin 540'ı hane olmak üzere, toplam 104 bin 356 ziyaret gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen 7 bin 379 talebin 6 bin 534'ünü, yani % 89'unu hemen çözüme kavuşturulurken, kalan taleplere de bir an önce yanıtlamak üzere öncelik verildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YURT TAHSİS EDİLDİ

Pandemiden en fazla etkilenen ve salgının en ön safhasında yer alan sağlık çalışanları Beşiktaş Belediyesi tarafından unutulmadı. Sağlık emekçilerine Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı 185 yatak kapasiteli öğrenci yurtları ücretsiz olarak tahsis edildi. Sağlık çalışanlarına Beşiktaş adına şükranların sunulması ve onların onurlandırılması için ise Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde bir duvarı, sağlık emekçilerini temsil eden bir muralla renklendirildi. 34 haftalık hamileyken Covid-19'a yakalanıp yoğun bakımda sezaryen ile bebeğini dünyaya getirdikten sonra 30 yaşında hayata veda eden hemşire Dilek Akçabelen'in adı Gazeteciler Sitesi yakınlarında bulunan bir parka verildi.

ESNAFTAN İŞGALİYE BEDELİ ALINMIYOR

Her kesime bu süreçte yardım eli uzatan Beşiktaş Belediyesi esnafı da yalnız bırakmadı. Belediye meclisinde alınan karar ile esnaftan pandemi süreci boyunca işgaliye bedeli alınmayacak. Ayrıca Beşiktaş'taki esnafın dijitalleşmesi ve iş hacmini büyütebilmesi için ücretsiz eğitim hizmeti sunulacak.

HALK MARKET VE HALK MAĞAZA BEŞİKTAŞ'A KAZANDIRILDI

Pandemi süreci nedeniyle artan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Halk Market ve Halk Mağaza Beşiktaş'a kazandırıldı. Türkiye'nin en yüksek gelir seviyesinin olduğu ilçelerden biri olmasına rağmen pandemiden önce 118 kişi olan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı Beşiktaş'ta bin 226'ya çıktı. Oluşan bu tablo ardından Beşiktaş Belediyesi çözüm odaklı çalışmalarına hız verdi. Halk Market, Halk Mağaza ve Aşevi projeleri devreye sokuldu. Halk Kart uygulaması ile de Beşiktaş'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlar Halk Market'te sağlıklı gıdaya, Halk Mağaza'da ise tekstil ürünlerine, mobilyaya ve elektronik eşyaya ulaşabilecekler.

DAYANIŞMA ASKISI VE ASKIDA CİHAZ KAMPANYASIYLA 'BEŞİKTAŞ TEK YÜREK' OLDU

İlçede 30 farklı noktada Dayanışma Askısı kuruldu. Bin aileye destek sağlandı.

Pandemi süreci nedeniyle eğitimde fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırması hedefiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişimlerinin sağlanması için, Askıda Cihaz Kampanyası başlatılarak öğrencilere televizyon, tablet ve bilgisayar ulaştırıldı.

SORUMLU ATIK YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ, DEZENFEKSİYON VE DENETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta 120 ayrı noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi. Bu hizmetlerin dışında okullar başta olmak üzere 10 binin üzerinde kamu kurumu, ev ve iş yeri dezenfekte edildi. Pazar yerleri ve işletmelere yönelik denetimler de zabıta ekipleri tarafında aralıksız sürdürülüyor. "Beşiktaş İyileşecek" sloganıyla parklar (maske ve mesafe kurallarını gözeterek) vatandaşlara açıldı. Halk sanatçılarla, psikologlarla, farklı sanat dallarıyla, yoga-spor ve müzik etkinlikleriyle buluşturuldu. İyileşmenin yollarını herkese açmaya odaklanılırken, Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi yaz boyunca, karantina sonrası oluşan stresle mücadele etmeye yoğunlaştı.

"BEŞİKTAŞ'TA KİMSE YALNIZ VE ÇARESİZ DEĞİL"

Başkan Rıza Akpolat bir yıllık çalışmalar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlık tarihinde nadir görülen salgında 1 yılı geride bıraktık. Bu 1 yıl boyunca bütün imkanlarımızı halkımız için seferber ettik. Hiç kimsenin kendisini yalnız, çaresiz ve kimsesiz olmadığını göstermek adına, Cumhuriyetimiz gibi kimsesizlerin kimsesi olduk. İlk günden bugüne kadar girilmedik ev, işyeri, sokak, cadde bırakmadık. Oluşturduğumuz Saha Çözüm Ekipleri ile örnek bir modeli yaşama geçirdik. 93 bin 540 hane, 10 bin 816 işyerini tek tek ziyaret ettik. 3 milyon maske, binlerce hijyen kiti dağıttık. 388 bin 414 adet sıcak yemek, 13 bin 158 ihtiyaç kolisini halkımıza ulaştırdık. Beşiktaş'ı dayanışma ağlarıyla kuşattık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla halkımız için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu zor günleri dayanışma ile geride bırakacağız."

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ CAN DOSTLARINI UNUTMADI

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin ana noktalarına ve parklarına can dostları için 15 bin 880 kg mama bırakarak onları bu zor günlerde yalnız bırakmadı.

