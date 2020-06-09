Beşiktaş Belediye Başkanından Ortaköy'de çöken yola ilişkin açıklama
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Beşiktaş Belediye Başkanından Ortaköy'de çöken yola ilişkin açıklama

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kumpirciler Çarşısı'nda çökme yaşanan alanda incelemelerde bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanından Ortaköy'de çöken yola ilişkin açıklama
09.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:53
BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kumpirciler Çarşısı'nda çökme yaşanan alanda incelemelerde bulundu.

Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısında dün gece 23.00 sıralarında çökme meydana gelmiş ve o sırada kumpir alan bir vatandaş çökme nedeniyle çukur altında kalmıştı. Olayda hafif yaralanan 1 kadın vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmış ve olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tahliye çalışmalarını yerinde inceleyerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kumpirciler Çarşısı'nı en kısa sürede eski haline kavuşturacaklarını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, şunları söyledi:

" Ortaköy ve Beşiktaşlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bizim için önemli olan can kaybının yaşanmaması. Burası gün içinde çok sayıda insanın ziyaret ettiği bir alan. Kabalık bir zamanda yaşanmadığı için mutluyuz. Burada esnafımızın zararı var, Ortaköy'ün alt yapısı konusunda çok sıkıntımız var. Yaklaşık 50 yıldır yapılmayan bir alt yapı sorunu var. Pandemi sürecini fırsat bilerek ciddi bir çalışma başlattık. Su baskınları ve göçük sorunları yaşıyorduk. Geçtiğimiz sene içerisinde bir göçük meydana gelmişti. Hemen müdahale edilmişti ancak devamında buna benzer sorunlarımız var. Hızlıca bu sorunları çözmek için çalışma başlattık. Ortaköy Meydanı'nda bu sorunları 3 günde halledebileceğimizi düşünüyorduk ancak 42 gün sürdü. Bu kadar eski bir alt yapı olacağını düşünmüyorduk. Buradaki çalışmayı da hızlı bir şekilde halledeceğiz. Hızlıca esnafımızın mağduriyetini gidereceğiz. Haberi aldığımız andan itibaren İSKİ ekiplerimizle beraber hareket ederek esnafımızın eşyalarını nakletmeye başladık. Yıkımı ve yapımı konusunda belediyemiz üzerine düşeni yapacak. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.  Burayı eski haline kavuşturacağız."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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