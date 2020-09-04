Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, zabıta personelinin haftasını kutladı
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, zabıta personelinin haftasını kutladı

Başkan Akpolat, çalışma arkadaşlarına pandemi sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle de ayrıca teşekkür etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, zabıta personelinin haftasını kutladı
04.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:44

Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümü yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Zabıta Müdürlüğü'nün Çırağan Hizmet Binasını ziyaret ederek zabıta personeliyle bir araya geldi. Pandemi nedeniyle az sayıda personelle zabıta haftasını kutlayan Başkan Akpolat kadın zabıta görevlilerine gül verdi.Başkan Akpolat'ın bu jestine karşılık zabıta personeli de Başkan Akpolat'a çiçek buketi takdim etti. Başkan Akpolat, halkın güvenliği için gece- gündüz demeden çalışan pandemi döneminde vatandaşların sağlığı için sürekli denetim yapan mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Zabıta Haftası'yla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Akpolat şu ifadeleri kullandı:

''Zabıta emekçilerimizle birlikte, Zabıta Haftası'nı ve Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümünü kutladık. Komşularımızın güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Hep birlikte Beşiktaş'ımız için azimle çalışmaya devam edeceğiz!"

Kaynak: Bültenler

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