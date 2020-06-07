Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat semt pazarında incelemelerde bulundu
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat semt pazarında incelemelerde bulundu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda, uzun bir aradan sonra kurulan Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat semt pazarında incelemelerde bulundu
07.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:23

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda, uzun bir aradan sonra kurulan Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi ekipleri alınan önlemleri gevşetmeden her zaman olduğu gibi pazara gelenlerin ateşini ölçtü, maskesi olmayanlara maske verdi. Ekipler pazarın giriş ve çıkış noktalarına vatandaşların kullanması için el dezenfektanları da yerleştirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat mesai arkadaşlarıyla pazar alanına incelemede bulunarak, pazara gelenleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Pazar esnafını da sosyal mesafe konusunda uyararak sohbet eden Akpolat, esnafın sorunlarını dinleyerek not aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akpolat, koronavirüs ile mücadele sürecinde bugüne kadar gösterdikleri gayretten dolayı esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni normalleşme sürecinde vatandaşın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirten Akpolat, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi Pazarı'nda aldığımız tedbirleri yerinde inceledik. Pazarcı esnafımızdan tedbirlere riayet konusunda ricacı olduk. Komşularımızdan da aynı şekilde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süredir semt pazarlarımız hafta içine alınmıştı. Yasağın kalkmasıyla beraber, Cumartesi Pazarımız gününde kuruldu. Ancak tedbiri elden bırakmıyor, önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Unutmayalım, tehlike hala geçerli."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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