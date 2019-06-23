- Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat oyunu kullandı

Rıza Akpolat: "Bu oy çocuklarımızın geleceği için kullanılmış bir oydur"

İSTANBUL - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için eşi ve çocuklarıyla beraber Bingül Erdem Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi kapsamında megakentte vatandaşlar oy vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 31 Mart Yerel Seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Rıza Akpolat da eşi ve iki çocuğuyla beraber Beşiktaş Dikilitaş'taki Bingül Erdem Anadolu Lisesi'ne geldi. Partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Akpolat, onlarla tek tek tokalaştıktan sonra okula girdi. Görevlilere kolaylık dileyen Akpolat, 1245 numaralı sandığın bulunduğun sınıfa girerek sandık görevlileriyle tokalaştı. Kimliğini vererek mührünü ve oy pusulasını alan Akpolat, oyunu kullandı.

"Bu oy çocuklarımızın geleceği için kullanılmış bir oydur"

Sınıftan ayrılarak okulun önüne inen Başkan Akpolat burada yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemize, ilimizi ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Çok yoğun bir katılım var, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İHA