BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Erzincan'da düzenlediği basın toplantısında ilçede 93 bin 540 ev, 20 bin işyeri ziyaret etiklerini, daha önce 118 olan ihtiyaç sahibi aile sayısını bin 228 olarak belirlediklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Erzincan'da düzenlediği basın toplantısında ilçede 93 bin 540 ev, 20 bin işyeri ziyaret etiklerini, daha önce 118 olan ihtiyaç sahibi aile sayısını bin 228 olarak belirlediklerini söyledi. İstanbul'un Beşiktaş ilçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzincan İl Başkanlığının yürüttüğü 'Erzincan Sana Çözüm Projesi' toplantısına katıldı. Projeyle ilgili bilgi veren CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Tüm dünyayı saran pandemi ülkemizde derinleşen ekonomik krizin büyük bir zorluğa dönüşmesine yol açtı. Bu zor dönemde başlattığımız Erzincan Saha Çözüm Hareketi ile derinleşen bu ekonomik bunalımda halkımızın yanında olacak, çalmadık kapı bırakmayacağız. Merkez ilçemizden başlayacak olan Erzincan Saha Çözüm hareketi, tüm ilçe ve köylerimizde hane ve esnaf ziyaretleriyle halkımızın yanında olacak. Halkımızın sorunlarını sahaya inerek bizzat halkımızdan öğrenecek, Erzincan İl Başkanlığımızın koordinesiyle partimizin çözüm önerilerini halkımıza sunacağız" dedi.

Basın toplantısında Beşiktaş'ta düzenledikleri saha çözüm hareketiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş İlçesinde 93 bin 540 hane, yaklaşık 20 bin tane iş yerini ziyaret ettik. Komşularımızla yan yana geldik, onların sorunlarını, taleplerini dinledik. Sorunlarına çözümler ürettik. Merkezi hükümetin çözebileceği nitelikteki sorunları için partimizin genel merkezine ilettik. Onlar milletvekillerimiz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclis kürsüsünden bu soruların çözümü ile ilgili konuları dile getirdi. Komşularımız, bize ilettikleri sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşulduğunu görünce çok mutlu oldular. Bu işlerin takibi yapıldı dolayısıyla çok önemli bir sürecin sonuna gelmiş olduk. Beşiktaş'ta şöyle söylüyor biz yola çıkarken, Beşiktaş'ta 118 olarak bildiğimiz ihtiyaç sahibi hane sayısı bu çalışma neticesinde bin 228 olarak güncellendi. Tabii ki bu sayı ben ihtiyaç sahibiyim diyebilen aile sayısı. Bir bu kadarda diyemeyen vatandaşımızın olduğunu da biliyorduk. Dolayısıyla bununla ilgili hazırlıklar yaptık ve sorunların yüzde 89'u çözülerek başarılı sonuçlar elde ettik. Bu çalışmanın bir benzerini Erzincan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı yapıyor. Vatandaşlarımızın temel sorunları var işte su, kuraklık ve hayvancılıkla ilgili sorunlarımız var HES sorunu var. Hepimizin bildiği konuların dışında da yeni problemlerin mutlaka tespit edilmesi ve bu konuların çözümü ile ilgili mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çözüm sürecinin içerisinde olması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı