Beşiktaş - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 13. hafta maçları başladı. Buna göre Beşiktaş - BB Erzurumspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 20 Aralık Pazar günü oynanacaktır. Peki Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?