Beşiktaş - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Beşiktaş - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

20.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:36
Beşiktaş - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 13. hafta maçları başladı. Buna göre Beşiktaş - BB Erzurumspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 20 Aralık Pazar günü oynanacaktır. Peki Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki Beşiktaş - BB Erzurumspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam saat 7'de başlayacaktır.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

EKREM KAN(AVAR)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)

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