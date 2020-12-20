Beşiktaş - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 13. hafta maçları başladı. Buna göre Beşiktaş - BB Erzurumspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 20 Aralık Pazar günü oynanacaktır. Peki Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki Beşiktaş - BB Erzurumspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK
Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam saat 7'de başlayacaktır.
BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ
HALİL UMUT MELER(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)
ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
EKREM KAN(AVAR)
MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)
HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
UFUK ILGAZ(Temsilci)