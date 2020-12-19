Beşiktaş, BB Erzurumspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 13'üncü haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı