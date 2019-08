Beşiktaş Başkanı Orman - Transfer çalışmaları/taraftarla yaşananlar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla süre olduğunu ve yoğunlaştıkları futbolcuları kadroya katmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Orman, çok güzel bir hazırlık süreci yaşadıklarını belirtti.

Transfere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Orman, "Transfere ihtiyacımız var ama daha transferin bitmesine bir aydan bir gün fazla var. Beşiktaş gibi bir kulüpte transfer yapmak dünyanın en kolay işi. Fakat o transferin mali portresi bizi sonrasında çok zorluyor. Yeni bir yönetim şekli ortaya koyduk. Yoğunlaştığımız oyuncular var. Sezon başladığı tarihe kadar değil, 2 Eylül'e kadar mali koşullarımız altında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Transferde sadece oyuncu almanın değil satmanın da bulunduğunu hatırlatan Fikret Orman, bir basın mensubunun Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın son durumuyla ilgili sorusu üzerine şunları aktardı:

"Ricardo, çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçiriyor. Duygusal bir oyuncumuz, böyle şeylerden etkileniyor. Esasında onun tecrübesinde olup, Türkiye'yi tanıyan birinin çok çabuk etkilenmemesi lazım. Biz genel itibarıyla hiçbir oyuncumuzla alakalı kamuoyu önünde ciddi ifadelerde bulunmayız, burası ciddi bir kulüp. Çok büyük bir kulüp, ona göre hareket etmek durumundayız. Ricardo'nun bizimle 1 sene daha sözleşmesi var. Gitmek isterse, şartları gelir konuşuruz, gitmek istemiyorsa zaten bizimle kontratı var. Şu anda da takımla antrenmanda, burada çalışıyor. Hocası istemiyor ama her maçta ilk 11'de oynuyor. Demek ki böyle bir durum da söz konusu değil."

"Amaç Beşiktaş'ı karıştırmak"

Fikret Orman, camia içerisindeki bazı kişilerin amacının kulübü karıştırmak olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'ın mutlulukla büyüyen bir kulüp olduğunu belirten Orman, kimsenin siyah-beyazlı kulübün mutsuzluğu üzerine çalışmalar gerçekleştirmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Benim açımdan fotoğraf çok açık. Küçük resim var, bir de büyük resim var. Küçük resme baktığımız zaman hep negatiflik üzerine çalışan bir ekip var. Bu ekip, siteler kurup insanları örgütlüyor. Yaklaşık olarak 40 yıldır Beşiktaş Kulübünün içindeyim. Sporculuk yaptım, babam yöneticiydi. Taraftarlık, yöneticilik, başkanlık yaptım. Bunun her tarafını da yaşadım. İnternet üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ta bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarını 25 milyon kişinin temsil ettiğini kaydeden Fikret Orman, şöyle konuştu:

"Taraftarla kavga etmek, taraftar dediğiniz 25 milyon kişi, 1 kişi değil. Beşiktaş taraftarını kim temsil ediyor dediğiniz zaman 25 milyon kişinin seçilmiş, temsil edilmiş kişisi, Beşiktaş yönetim kurulu ve başkanı. Kimse Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiyor, oradaki insanla ediyor. Her yerde Beşiktaş taraftarı var, kim bunu temsil ediyor? Stadın önüne geliniyor, açıklama yapılıyor. 30-40 kişi geliyor, 'Şunu istemiyoruz.' diyor. 'Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır' diye slogan var. Kim sizi 25 milyon taraftarın temsilcisi olarak seçti oraya? O temsili size kim verdi? Bugün 30 kişi bir yerde buluştu başka bir açıklama yaptı, kim onu temsil etme yetkisini o insanlara verdi? Bunu legal bir ortam içerisinde yapmak istersen bir dernek kurarsınız. Yok, taraftarın temsilcisi... Buradaki büyük resimde amaç Beşiktaş'ı karıştırmak."

Fikret Orman, Beşiktaş'ın 2 sene üst üste şampiyon olduktan sonra yaşadığı 4'üncülüğün ardından birilerinin kaos oluşturmak istediğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu camianın taraftarları kongre üyesi olabiliyor, yönetimlere talip olabiliyor, seçilip başkan olabiliyor. Kim bunları seçti de bütün taraftarı temsilen bu işin liderliğine soyundular? Buradaki esas amaç, Beşiktaş'ı karıştırmak. Beşiktaş'ı karıştırmanın kime ne faydası var? Bu, benim son dönemim. Bu dönemim bittiği zaman yeni bir başkan gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım, Beşiktaş'ı mutlu etmek için çalışalım. Birisine 'Niçin istemiyorsun?' diye soruyorum, 'Bilmiyorum.' diyor. Taraftarı internet üzerinden kur... Burada bir olay var, benim tarafımdan çok net gözüküyor. Uşak'a gidiyorum, oraya 4-5 çocuğu örgütleyip getiriyorlar. Ne üzerinden, internet üzerinden. Onları fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. Ne kazanç sağlıyorlar, bunun Beşiktaş'a bir kazancı yok."

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Fikret Orman, futbol takımının bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve bu sebeple özellikle sezon başının zor geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Başkan olduğu dönemden bu yana Beşiktaş'ın oynadığı bir oyun düzeninin bulunduğunu ve şu anda o düzenden farklı bir sürece geçtiklerini vurgulayan Orman, "Süreç 1-2 günde iyi olacak gibi değil ama çok iyi bir sezon geçireceğimize ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bütün amacımız bu iken neden, bütün Beşiktaşlıların kendine sorması gerek soru şu, neden?" değerlendirmesinde bulundu.

Kimsenin Beşiktaş taraftarını temsile kalkmaması gerektiğini aktaran başkan Orman, şunları kaydetti:

"Bu mevzuların kimseye bir kazancı yok. Ben o fotoğrafı net gördüğüme inanıyorum. Beşiktaşlıların da net gördüğüne inanmıyorum. Bir hocamız var, ekibiyle geldi, Orhan Ak da pırlanta gibi bir çocuk. Beşiktaş'ın formasını giyiyor, mücadele ediyor, Beşiktaş için uğraşıyor. Faydalı işler yapmaya çalışıyor. Tarihimizde bunun benzeri yüzlerce olay oldu ama hiç böyle gündem olmadı. Bugün bu mevzu kapanacak, başka bir şey başlayacak, çünkü niyet iyi değil. Kimin niyeti iyi değil, bence o kastettiğim kişilerin kim olduğunu herkes gayet iyi biliyor, onlar da kendilerini iyi biliyor. Yapmayın arkadaşlar. İktidar elde etmekse ben aday değilim. Bir daha Beşiktaş'ta seçim yaşamayacağız. Beşiktaş'a faydalı işler yapalım gayreti içindeyiz."

"Biz doğru olan yerde duruyoruz"

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün değerlerine kendisi kadar hiçbir başkanın sahip çıkmadığını belirterek, "Şimdi bir şeye nasıl bakmak isterseniz o şekilde görürsünüz. Süleyman ağabeyleri bunların içine katmıyorum. Beşiktaş'ın ilkesel duruşlarında, her duruşunda hep bir duruş göstermişizdir. Geldiğim günden bu yana Mehmet Üstünkaya'nın adına tesis yaptım. Gazi Akınal, Şevket Belgin adına tesis yaptım. Müzeler yaptım. Bu insanlar geziyor, görüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmadı. Beşiktaş Başkanı ve o günkü yönetim kurulu haricinde o kararı kim verebilirdi? Biz doğru olan yerde duruyoruz. Benim genetiğim o, ben öyle yetiştim." ifadelerini kullandı.

Bir kurumun içinde krizlerin, sıkıntıların olabileceğini aktaran Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanın orada söylediği bir kelimenin şurasını kes, bize şunu dedi, deyip bize algı oluşturmaya çalışacaklar. Beni algılamak isteyenler gayet iyi algılıyor. İstemeyen bunun farklısını algılar. Benden önceki dönemlerden 50 örnek veririm. Bugün bunlar konuşulmuyor. Ben aynı şeye döneceğim. Beşiktaş'a mutsuzluk yaratmayın. Ne kadar güzel bir sezon, ne güzel bir kamp yerindeyiz. Antrenmanlar açık, hocamızla oturup konuşuyorsunuz, iletişim iyi. Taraftarlar geliyor. Bir sıkıntımız yok. Bir Sivasspor maçımız var. Sonra iki hafta içerideyiz. Sonra Gaziantep'e gideceğiz ve güzel bir lige başlayacağız. Güzel kura çekip Avrupa'da gidebileceğimiz en uç noktaya kadar gideceğiz. Sorunları çözen ve üzerine giden bir yönetim kurulu ile başkan var. Problem çıkarmaya çalışmak Baba Hakkıların, Süleyman Sebaların, Şeref Beylerin ruhuna uyan şey değil. Bu isimler üzerinden algı oluşturmaya çalışmak benim yediğim bir şey değil. Onların olduğu jenerasyonla böyle şeyler yapılmaz. Kimse Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey yapmaz."

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kaptanlığa getirilmesi

Siyah-beyazlı takımın yeni kaptanının golcü futbolcu Burak Yılmaz olduğunu hatırlatan Fikret Orman, bunun kendisi tarafından daha önce dile getirildiğinin anımsatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Bilinçli söylediğim bir laf değildi. Spontane ağzımdan çıktı. Bizim kaptanımız beş seneye yakın Tolga Zengin'di. Tolga, önemli hizmetler verdi, kontratı bitti ve ayrıldık. Şimdi yeni bir kaptan ihtiyacı vardı. Kaptanlık Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunu ilgilendirir. Hocanın ya da bir başkasının karar vereceği bir şey değil. Karar itibarıyla bütün camiayı ilgilendirir. Biz de kendi aramızda tartıştık. Burak'ın lider yapısı, takım içindeki sahiplenmesi, şampiyonluğu istemesi, oyuncular üzerindeki saygınlığını çok üst seviyede gördüğümüz için buna karar verdik. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la sembol oldu. Herkes tarafından sevilen bir oyuncu. O da ikinci kaptan oldu. Gökhan Gönül ise üçüncü kaptan oldu. Bu, hayırlı olsun. İyi ve güzel bir sezon olacak. İnşallah Beşiktaşlıları mutlu edeceğiz. Ben başkanlığı bıraktığımda... Burak umarım tabii daha uzun oynar."

Futbol direktörlüğü

Beşiktaş Kulübünde futbol direktörlüğü konusunda profesyonelleşmeye gidildiğinin altını çizen Orman, şunları kaydetti:

"Bunu ilk günden beri yapmak istiyorduk. Önder Özen ile yapmak istedik, olmadı. Beşiktaş'a başkan olduğumdan bu yana hemen hemen bütün departmanları profesyonelleştirdik. Çoğu kurum, yönetim kurulu dışında profesyoneller tarafından yönetiliyor. Muhteşem, dünya çapında personelimiz ve organizasyonumuz var. Pazarlamada Umut Kutlu var. İşine hakim biri. Beraber çalışıyoruz. Serdil Gözelekli geldi. Yapmış olduğu kreasyonlar bütün takımlar tarafından beğeniliyor."

Siyah-beyazlı kulüpteki başkanlığının son dönemi olduğunu anımsatan Fikret Orman, "Benim arkada bırakacağım miras, iyi bir kulüp yapılanması olmalı. Benden sonra gelecekler rahat etmeli. Bu fikir, bu yönetim kurulu seçilmeden başladı. Beşiktaş'ı içten yıkmak için mevzular aranıyor. Arkadaşlar da zedeleniyor. İlk Umut Güner'in fikriydi. Yeni dönemde 'Başkanım bu işi profesyonelleştirelim.' dedi. Ali Naibi de Slaven Bilic ve Şenol Güneş'le çalıştı. İyi şeyler öğrendi. Biz de aynı şekilde 'Daha profesyonelliğe gideceğiz.' dedik." şeklinde konuştu.

Kulüpte futbol direktörlüğü görevinin Ali Naibi tarafından yönetildiğini anlatan Orman, "Transfer, Beşiktaş'ın tek işi değil. Çok popüler olduğu için yapanlara da zarar veriyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da Umut Güner de çok önemli işler yaptı. Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın onların yaptığı iş. Ayrıca Douglas da. Şu anda da işin dışında değiller. Umut Güner ile dün telefonda konuştum. Onun transferle alakalı görevleri var. Bu işi profesyonelce yönetiyoruz ve işin merkezde başındaki kişi Ali Naibi. Dünyaya baktığımızda, 'Beşiktaş, dünya kulübü olacak.' diyoruz. Dünya kulübü, organizasyonla da olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim olarak tekrar organize olmaları gerektiğini vurgulayan başkan Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanların gururlarıyla, onurlarıyla oynuyorlar. Arkadaşlar da üzülüyor. Ben vitrinin önündeyim ama bir tek benim yaptığım şey değil. Yöneticilik yaptığım her dönemde ikinci başkan, her konuyu tartıştığım kişiydi. Tek başına final kararı vermeden tartıştığım kişidir. Bizde her şey profesyoneller tarafından yönetiliyor. Bu çabayı benden sonra gelecekler için, güzel bir dünya kulübü olan Beşiktaş için veriyorum. Umut da Şafak da müthiş işler yaptı. Tarih onları iyi olarak yazacak, bizi de öyle yazacak."

