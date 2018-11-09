Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Loris Karius'un Bonservisini Alacaklarını Açıkladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius'un bonservisini alacaklarını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Loris Karius hakkında çıkan 'gönderilecek' iddialarını yalanladı. Orman, Alman kaleci için ''Karius çok iyi bir kaleci, inşallah bonservisini de alacağız. Göndereceğimiz haberleri futbol palavraları. Karius müthiş bir kaleci. Tabii ki beklentiler yüksek. Aboubakar'ı aldığmız zaman bunu nerden buldunuz deniyordu sonra alın denildi. Onun daha çok çalışması lazım. Kendisinden beklentiler yüksek.'' sözlerini kullandı.
"DORUKHAN TAKIMIN DİREK OYUNCUSU OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Fikret Orman, ''Lig başından beri söylüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Mücadele eden bir takımız. Ondan uzaklaştığı zaman Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamıyor. Son zamanlarda bir düzelme var. İki tane şanssız üst üste maç oynadık. Başakşehir ve Genk maçları şanssızdı. Çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Çıkışa geçeceğiz. Dünkü maçta oynayan Dorukhan takımın direk oyuncusu olduğunu gösterdi. Güven iyi oyuncu. Mustafa Pektemek, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi.'' dedi.
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Ha fıko ünce gıt bı spor külübü kurun cımlastık külübü vatmı spır külübünüz varmı süylermısın vatmı vatmılsnCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fikret kolpa yapiyosun bu kaleci gelirken 2 seneligine kiralik ve 2 sene sonunda 8 milyon euro bonservis zorunlu alinma sartiyla geldi dediniz,, kivirma sindi,,, s s alicaniz zaten bonservisi,,, kac yasinda adamsin sallayip durmaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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fabriyi satıp kariusa bonservis ödemek mantık dışı. elde hazırı varken yenisini alıp terbiye etmeye çalışmak zaman kaybı, karius ancak yedek kaleci olarak alınabilirdi. bizi iki sezon şampiyon yapan başkan ile iki sezondur izlediğimiz başkan aynı mı anlayamıyorum.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Alin alin,gercekten futboldan anlamiyon fiko...Hala aklim almiyo bu adamin nasil kaleci olduguna,...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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önce basketçilerin ödenmemiş paralarını ver ondan sonra konuş...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır