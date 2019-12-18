Haberler » Spor » Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti - Spor

Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

18.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:15
Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri 'i ziyaret etti.


Ankara'da bir takım temaslarda bulunan siyah-beyazlı yönetim, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.


Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden Başkan Çebi'nin Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdığı belirtildi:


"Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' söyleminiz, bizim şiarımızdır.


Başkanı olduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli kulübüdür.


Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir.


Minnet ve saygılarımı arz ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler