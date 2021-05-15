Beşiktaş Başkanı Çebi: Son 10 dakikayı izleyemedim
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Beşiktaş Başkanı Çebi: Son 10 dakikayı izleyemedim

Beşiktaş Başkanı Çebi: Son 10 dakikayı izleyemedim
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek Galatasaray'ı 1 gol averajıyla sollayıp 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadelenin son 10 dakikasını izleyemediğini söyledi.

SÜPER Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek Galatasaray'ı 1 gol averajıyla sollayıp 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadelenin son 10 dakikasını izleyemediğini söyledi.

"Şampiyonluk çok güzel ve farklı bir şey" diyen Çebi, "Özellikle pandemi döneminde bu şampiyonluğun değeri çok fazla. Geldiğimiz dönemde kulübü yürütebilmek, takımımızı şampiyon yapabilmek çok önemliydi. Başından beri şampiyonluğa tek inanan bendim, sonra inananlar arttı. Özellikle bütün futbolcularıma teşekkür ediyorum, Sergen hocaya çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Karıma da teşekkür ediyorum. Çok sıkıntı çekti, eve falan hiç gitmedim. Çocuklarım, babam, kardeşlerim hep yanımdaydı. Bana destek veren, özellikle, 'Bırakmam Seni' kampanyasında yanımızda olanlara çok teşekkür ediyorum. Karşılığını verebildiğimiz için çok mutluyuz. Şimdilik devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, yaşadığı heyecana değinip, "Maçın son 10 dakikasını izleyemedim, yapamadım, sadece saate bakıyordum. Ben çok yaşlı biriyim bana biraz ağır geldi ama o da bir keyif. Nadir ağlarım ama bugün de sevinçten ağlayalım. Şampiyonluk 16, 17, 18, 19, 20 devam edecek. Biz 118 yıllık kulübüz ve sadece 1 kez şampiyon olmak için gelmedik. Gerçekten çok emek verdik. Geldiğimizde gerçekten çok kötü bir tablo vardı. Özellikle yöneticilerimden Allah bin kere razı olsun. Herkes beni zannediyor ama arkada birçok yöneticimin bu şampiyonlukta hakkı var. 89 golle şampiyonluk Sergen hocanın taktiğiyle ilgili. Aktif bir futbolcuydu. Atmak istiyor. Birçok takımın oynatmak istemediği bir sistem var. Herkes Beşiktaş'ı seyrederken keyif aldı. Şampiyonluğun yüzde 30'u-40'ı da Ümraniye'deki çalışanlarımız. Onların da çok büyük emeği var" diye konuştu.ERDAL TORUNOĞULLARI: KELİMELERLE ANLATILMAZBeşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları ise kelimelerle anlatılamayacak bir şampiyonluk yaşadıklarını söyledi. Torunoğulları, "Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Hanımımdan, çocuklarımdan özür diliyorum. Bayramda onların yanında değil, futbolcuların yanındaydım. Başkanımın, yönetimin, hocamızın, futbolcularımızın emeği büyük. Kısıtlı imkanlarla da güzel işler yapılabiliyormuş" dedi.ADNAN DALGAKIRAN: MUHTEŞEM BİR DUYGU

Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran da muhteşem bir duygu yaşadıklarını dile getirdi. Dalgakıran, şampiyonluğun ardından, "Bu duyguyu yaşamak bütün sıkıntılara değdi. Beşiktaş tarihinin en büyük şampiyonluğu diyebilirim. İçinde bulunduğumuz şartları biz çok iyi biliyoruz. Bu şartların içerisinden böyle bir şampiyonluğu çıkardık. Bu ileride mali sıkıntıları aşmamız için önemli. Sürdürebilirlik önemli. Özellikle Avrupa'da başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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