Beşiktaş Başkanı Çebi Egeli Kartallarla buluştu

31.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:04

Beşiktaşlılar Bortar'da hasret giderdi

Bortar Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (EBİAD) Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Sait Küçükkurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve İzmirli Beşiktaşlı iş insanlarını bir araya getiren gecede Beşiktaş Başkanı Çebi, Sait Küçükkurt'a teşekkür plaketi verdi.

"Beşiktaşlılık yaşam biçimidir"

Gecede Beşiktaş derneklerinin başkan ve üyeleri ile sohbet eden Beşiktaş Başkanı Çebi, Beşiktaş aşkıyla yanan İzmir ve Egeli iş insanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beşiktaş'ın sadece bir spor kulübü olmadığını, değerleriyle, duruşuyla, ilkeleri ile bir yaşam biçimini temsil ettiğini söyleyen Çebi, "Bu anlamda Türkiye'nin her yerinde kalbi Beşiktaş için çarpan bir çok gönüldaşımız bulunuyor. İzmir'de de Beşiktaşlılık ruhunu yüreğinde hisseden ve yaşamında bu değerlerle hareket eden Beşiktaş sevdalıları ile buluşmak bana gurur veriyor" dedi.

Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (EBİAD) Başkan Yardımcısı Sait Küçükkurt ise Beşiktaşlı dernek başkanları ve üyelerini Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetim kurulu ile bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye tüm Egeli Beşiktaş sevdalıları adına hoşgeldiniz demek istiyorum. Beşiktaşlılık bir duruştur, o duruşun gereği de dayanışma, ortaklaşma ve her zaman tek yumruk olmaktır. Bu gecede biz, Beşiktaş'a gönül vermiş dernek başkan ve üyeleri ile beraber, kulübümüzün yönetimi ile bütünleştik. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler