Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Süper Lig'in 36. haftasında bugün DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için Sivas'a gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindekiler, Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette iki takımın durumu, bugün oynanacak müsabaka ile genel futbol konuları konuşuldu.

Başkan Çebi, Vali Ayhan'a imzalı Beşiktaş forması hediye ederken, Ayhan da plaket ve Sivas tarağı ile bıçağı takdim etti. - SİVAS

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir
Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir
Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı
Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı
Mukavelesi otomatik uzayacak Aboubakar'da 'maaş' krizi çıktı, haberi alan Fenerbahçe pusuya yattı
Mukavelesi otomatik uzayacak Aboubakar'da 'maaş' krizi çıktı, haberi alan Fenerbahçe pusuya yattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:00:46. #1.14#

title