Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu için Beşiktaş Başkanı Çebi'den ilk açıklama - Haberler Spor
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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu için Beşiktaş Başkanı Çebi'den ilk açıklama

AA, Oktay Özden - Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinden sonra kameralar karşısına geçti. Çok üzgün olduğunu belirten Çebi, eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı diledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı diledi.
Çebi, Antalya'da kampta bulunan siyah-beyazlı futbol takımının Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanını izledi .Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir silahlı saldırı sonucu ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Çebi, şöyle konuştu:

"ONUN SEVDİĞİ RENKLER"

"Mekanı cennet olsun. Beşiktaş'ımıza hizmet etti. Yaptığı yöneticilik döneminde hizmetleri var. Yaptıklarıyla ve çalışmalarıyla ilgili camia olarak kendisini minnetle anacağız. Saldırının neden olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. Hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olmasıydı. Nur içinde yatsın."
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu için Beşiktaş Başkanı Çebi'den ilk açıklama

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu için Beşiktaş Başkanı Çebi'den ilk açıklama

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu için Beşiktaş Başkanı Çebi'den ilk açıklama

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu için Beşiktaş Başkanı Çebi'den ilk açıklama

AA / Oktay Özden - Spor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Antalya, Spor, Haber

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