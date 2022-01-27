Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu için Beşiktaş Başkanı Çebi'den ilk açıklama
AA, Oktay Özden - Spor
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinden sonra kameralar karşısına geçti. Çok üzgün olduğunu belirten Çebi, eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı diledi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı diledi.
Çebi, Antalya'da kampta bulunan siyah-beyazlı futbol takımının Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanını izledi .Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir silahlı saldırı sonucu ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.
Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Çebi, şöyle konuştu: