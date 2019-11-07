Beşiktaş Başkanı Çebi'den ameliyat edilen yönetici Torunoğulları'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat edilen kulüp yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nı ziyaret etti.

07.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:02
Beşiktaş Başkanı Çebi'den ameliyat edilen yönetici Torunoğulları'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat edilen kulüp yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Fulya Hastanesi'ndeki ziyarette Başkan Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de bulundu.

Başkan Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Torunoğulları'na geçmiş olsun dileklerini sunarak acil şifa diledi.

Kaynak: AA
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