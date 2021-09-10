Beşiktaş Başkanı Çebi: "Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır"
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Beşiktaş Başkanı Çebi: "Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır"

Beşiktaş Başkanı Çebi: 'Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır'
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edecekleri başarının Türk futbolu adına büyük önem taşıyacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edecekleri başarının Türk futbolu adına büyük önem taşıyacağını söyledi.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayısında yer alan yazısında, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleriyle eşleştiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi temsil ediyor olmanın sorumluluğuyla futbol dünyasının kulüpler düzeyindeki bu en önemli organizasyonunda başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Onların da bize saygı duyduğunu biliyoruz. Ancak bu organizasyondaki varlığımıza milli bir temsil olarak bakıyoruz. Ülkemizin puana ihtiyacı var. Son 5 yıllık, 10 yıllık ve 18 yıllık UEFA verilerine göre Avrupa kupalarında ülkemize en çok puan kazandıran kulüp olarak lokomotifi olduğumuz Türk futbolunu bu büyük organizasyonda da en iyi şekilde temsil edip acil ihtiyacımız olan puanları toplamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki sezonlarda da bu puanlara ülke futbolunun ihtiyacı olacak. Bizim başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır."

Süper Lig kulüp başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarını birlikte izlemek amacıyla Vodafone Park'a davet eden Çebi, "Uluslararası spor organizasyonlarında Türkiye'de aynı çatı altında olan bizlerin omuz omuza birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Armamızda taşıdığımız Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde de gururla dalgalandırmayı amaçlıyoruz. Büyük Beşiktaş taraftarıyla birlikte tüm kulüp taraftarlarını Şampiyonlar Ligi maçlarında Beşiktaş'ımızı desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alındığını hatırlatarak, "Pandemi nedeniyle İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali ertelenmişti biliyorsunuz. 2023 yılında İstanbul'da yine bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Bu büyük organizasyonun finallerinde Beşiktaş'ımızı da görmeyi ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, geçen ayın sonunda kulüp çalışanlarından Ekrem Öz'ün vefat ettiğini anımsatarak, "Değerli emektarımıza Allah'tan rahmet, Beşiktaş camiasına başsağlığı diliyorum. İyi günde olduğu gibi kötü günde de daima birlikte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Unutmayın Beşiktaş büyük bir ailedir." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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