Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir. - Haberler

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir. Bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir. Olimpiyat Stadı da olabilir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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