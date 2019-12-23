: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Hakem adaleti istiyoruz" (2)

23.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:57

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem yönetimlerinde adalet beklediklerini ve bunu tüm kulüpler için istediklerini söyledi.

Çebi, Vodafone Park'ta yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Mesut Urgancılarla düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Yazılı metni okuyan Çebi, adaleti tüm takımlar için istediklerini belirterek, "Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine dahi verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceden ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni bir yönetim kurulu olduklarını hatırlatan Çebi, şunları kaydetti:

"Ülke futbolunun içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların dün gece itibarıyla rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hemfikirdir."

"Adil bir futbol için savaşacağız"

Beşiktaş olarak hiçbir zaman ayrıcalık talebinde bulunmadıklarını vurgulayan Çebi, "İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız. Türkiye'de futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler, bizden uzak dursun. Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler ise artık safları sıkılaştırmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakemler bizi doğrayamaz"

Hakemlerin ve futbolu yönetenlerin adil davranması gerektiğini anlatan Çebi, "Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez, bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak. Kaybeden de kendisini geliştirmeye uğraşacak. Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz! Asla unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.

"Vicdanları rahat mı?"

Fenerbahçe ile oynanan maçta görev yapan hakemlerinin ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kurullarının kararlardan memnun olup olmadığını soran Çebi, şunları söyledi:

"Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Beşiktaşlılardan, futbol kamuoyundan özür dileyin. 'Yok, biz dün akşamdan memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza biz mahcup olalım. Beşiktaş'a cephe alacak olanlar, birkaç kez daha düşünsün. Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Biz düşman mıyız? Beşiktaş, bu ülkenin en eski spor kulübü ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün. Adalet isteyene cephe alacak olanlar da takkelerini önlerine bir koysunlar."

Bundan sonra neler yapacakları konusunda bilgi veren Çebi, "Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri kullanmaya kalkmasın kimse. Lehimize haksız bir iki karar verip bir başka rakibimizi adaletsizlikle boğmaya kalkmayın. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için bu adaletin peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR protokolünün değişmesini istiyoruz"

Çebi, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolünün de değişmesi yönünde talepte bulundu.

Bu konuda yapılması gerekenler için hem yurt içinde hem yurt dışında bir çalışma yapacaklarını belirten Çebi, şu görüşlere yer verdi:

"VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR'a müracaat imkanı tanınmalı. Şenol hocamın (Şenol Güneş) dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra varmış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı! Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var! Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim. Korkmayın! Açıklayın! Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz."

Lig sıralamasında dengenin gözetildiği algısının Süper Lig'e ağır darbe vurduğuna dikkati çeken Çebi, "Böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda. UEFA hakem komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Camia olarak futbolun adaleti için mücadele edeceklerini anlatan Çebi, "Futbolda adalet isteyenleri desteğe, mücadeleye katılmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

"Sayın Ali Koç, maç sonrası özür diledi"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Çebi, "Ama maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır. Dün maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç'un TFF yönetimi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Çebi, "Ali Koç da bundan rahatsızsa bizimle mücadele etmeye davet ediyorum. Ali Koç, TFF yönetimiyle yaptığı görüşmede adalet istemişse benim açımdan sorun yok. Ne istediğini bilmiyorum. İnsanları yargılamamak gerekiyor. Hepimiz adına adalet istediğini düşünüyorum. Ben nasıl kamuoyundan bunu istiyorsam, onun da o görüşmede herkes için adalet istediğini düşünmek istiyorum." diye konuştu.

Çebi, VAR sisteminin kaldırılması yönünde bir taleplerinin olup olmayacağı sorusunu, "İyi bir şeyi kötü kullanıyorsunuz diye o kötü olamaz. VAR, bugüne kadar yaşanmış sıkıntıları ortadan kaldırmak için getirildi. Sadece adaletli kullanılması gerekiyor." diye yanıtladı.

Başkan Çebi, TFF'ye resmi bir başvuruda bulunup bulunmayacakları konusunda ise "Şu an şikayet etmiş durumdayım. Bu resmi bir açıklamadır. Yanıt bekliyoruz. Hatalıysak mahcubiyetimizi kabul edelim diye söyledik." şeklinde konuştu.

Hakem hatalarında sadece Zekeriya Alp'i eleştirmemek gerektiğini kaydeden Çebi, "Zekeriya Alp, Beşiktaş'ın kıymetidir. Hataları onun yaptığını düşünüyorsak yanlış yere gider. Herkes kendisine çıkan payı alsın. Buna hakemler ve VAR'dakiler de dahil." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç'un hakem yönetimini beğendiğinin hatırlatılması üzerine Çebi, şunları söyledi:

"Ali Bey beğenmişse yanlış beğenmiş. Bir gecede mi düzeldi, doğru bulmuyorum. Biraz daha dikkatli izlerse kendisi de orada yapılan haksızlığı görecektir."

"Önemli olan düzenin değişmesi"

Hakemlerden Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır'ın görevlerini bırakma yönünde taleplerinin olup olmayacağı sorusuna Çebi, "Ne fark eder. Bir hakeme düdük astırırsınız öteki gelir. Önemli olan düzenin değişmesi. Düzen değiştikten sonra kim gelirse gelsin. Düzen adaletli olsun adaletsizliği kimse yapamaz, sistem ona izin vermez." yanıtını verdi.

Çebi, 25 Aralık Çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının olacağını ve bu konuları o toplantıda da gündeme getireceklerini söyledi.

Bütün kulüplerin kendilerine yönelik haksızlık yapıldığı şeklinde şikayette bulunduğuna dikkati çeken Çebi, "Kendi adıma onların haklı olduğunu düşünmeye gayret ediyorum. Yaşadığım sorunu biliyorum. Beşiktaş haksızlığa uğradı, diğerleri de söyledi. 'Sadece Beşiktaş' diyemem. Futbol ailesiyle beraber sorunu çözme gayreti içinde olmalıyız." şeklinde konuştu.

Yaptığı açıklamaların ardından ceza alıp almayacağı konusunda Çebi, "Hakkımı aramak için özgürce konuşmamın cezalandırılacağını düşünmüyorum. Hakaret ve küçük düşürücü tavrımın olmadığını düşünüyorum. Bana bunu çok görüyorlarsa canları sağolsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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