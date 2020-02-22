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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

22.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:25
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu

Başkanı , Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada futbol takımına bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi.


Kaynak: DHA
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