Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
22.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:25
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada futbol takımına bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi.
Kaynak: DHA
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