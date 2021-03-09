Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:58
Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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