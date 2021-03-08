Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

08.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:10
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30'uncu haftasında, 12 Mart Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30'uncu haftasında, 12 Mart Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah başladı. Kemik ödemi geçmeyen golcü oyuncu Cenk Tosun idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular, koşu, stretching ve 5'e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.Siyah-beyazlılarda kemik ödemi geçmeyen golcü Cenk Tosun idmana katılmadı.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

- İstanbul
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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