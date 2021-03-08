Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30'uncu haftasında, 12 Mart Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah başladı.