Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından

17.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:34
Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanmayı başaramadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanmayı başaramadıklarını söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Meslek hayatımdaki en talihsiz dönemlerden biri herhalde. Maça iyi başladık, oyunu istediğimiz tarafa götürme iradesiyle başladık ama ilk faulden, faul de yoktu, gelen top gol oldu." dedi.

Takım savunmaları yerindeyken yedikleri golle 2-0 geriye düştüklerine dikkati çeken Kocaman, "Bir gol de ofsayttan oldu. Kalemize gelen 4 veya 5 topun üçünün gol olması çok ilginç, talihsizlik herhalde." diye konuştu.

Takımının son dönemde meslek hayatındaki en güçlü dönüşü yaptığını anlatan Kocaman, "Sıkıntılı döneme rağmen, Beşiktaş gibi iyi oynayan rakibe rağmen oyunun kontrolünü ele aldık. İlk yarıda farkı bire indirme şansı da yakaladık. İkinci yarıda ritmi artırarak kontrolü aldık ve beraberliği sağladık. Skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik. Uzatmada yediğimiz gol biraz amatörlüktü. Çok hazzettiğim bir şey değil ama rakip oyunculara küçük teması, faulü yapıp her şeyi bitirecektik. Bunu söylemekten utanıyorum ama rakibimize baktığımızda cüretkar oyunu var. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Oyunu kesmek için kasti fauller yapıyorlar. Küçük temaslarla Beşiktaş'ın hızlı ataklarını bitirmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Nükhet Duru Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 00:35:41. #1.15#
title