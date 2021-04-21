Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti Beşiktaş Barbaros Bulvarında çift katlı belediye otobüsü tünel içerisinde bariyerlere çarptı.
Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti
İSTANBUL(İHA)- Beşiktaş Barbaros Bulvarında çift katlı belediye otobüsü tünel içerisinde bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüse saplanan bariyerler bir yolcunun hayatını kaybetmesine neden oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı