Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti
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Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti Beşiktaş Barbaros Bulvarında çift katlı belediye otobüsü tünel içerisinde bariyerlere çarptı.

Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti

İSTANBUL(İHA)- Beşiktaş Barbaros Bulvarında çift katlı belediye otobüsü tünel içerisinde bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüse saplanan bariyerler bir yolcunun hayatını kaybetmesine neden oldu

Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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