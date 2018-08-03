Beşiktaş-B36 Torshavn Maçının Ardında - B36 Torshavn Teknik Direktörü A Borg - İstanbul
- Basın toplantısı B36 Torshavn Teknik Direktörü A Borg'un açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta karşılaştı.
- Basın toplantısı
B36 Torshavn Teknik Direktörü A Borg'un açıklamaları
İSTANBUL - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Maçın ardından B36 Torshvan'ın teknik direktörü Jakup A Borg, açıklamalarda bulundu.