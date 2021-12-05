Beşiktaş, B. Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş"

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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