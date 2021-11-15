Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Mini kale maçla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç ve kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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