Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya geldi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, uçakla Antalya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı takımı karşılamak için bir grup taraftar da havalimanında hazır bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı futbolcular, havalimanı çıkışında taraftarca tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

Kafile, takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya ilçesine hareket etti.

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

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