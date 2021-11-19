Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya geldi
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, uçakla Antalya'ya geldi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, uçakla Antalya'ya geldi.
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı takımı karşılamak için bir grup taraftar da havalimanında hazır bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı futbolcular, havalimanı çıkışında taraftarca tezahüratlar eşliğinde karşılandı.
Kafile, takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya ilçesine hareket etti.
Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.
AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
Haberi Kaydet