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Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alan idmanları sonrası taktik programa geçti.

Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Bugün Alanya'ya gidecek siyah-beyazlı ekip, kampa girecek.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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