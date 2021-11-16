Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas, dar alan oyunları ve taktik uygulamaların yer aldığı programla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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