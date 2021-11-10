Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Oyuncular dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yarı sahada taktik maç oynadı.

Antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmaları kapsamında yarın saat 14.00'te Vodafone Park'ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile bir hazırlık maçı oynayacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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