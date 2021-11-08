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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.

Minik kale maçla devam edilen idmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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