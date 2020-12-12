Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında

12.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:33
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.

Deplasmanda 3 galibiyet

Bu sezon ligde 5 deplasman maçına çıkan ve bunların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 9 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki 2 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Deplasmandaki 5 maçta 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.

Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakat

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Gökhan Töre ile Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında da görev alamamıştı.

De Souza ile Larin oynayabilecek

Sakatlığı geçen Josef de Souza ile Cyle Larin, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

De Souza sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamamıştı. Fenerbahçe maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Larin de cezası nedeniyle aynı karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.

Rosier sınırda

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a yenilmedi

Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

İki takım ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçın 7'sini siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.

2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Beşiktaş geçen sezon ise evinde rakibine 2-0 üstünlük kurarken, ligin ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmadan da 2-1 üstünlükle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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