Beşiktaş Aygaz'ın Hırvat hentbolcusu Tomic, ameliyat edildi
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic, sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.
12.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:26
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic, sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tomic'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.
Hırvat oyuncunun, Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağları kopmuştu.
Kaynak: AA
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