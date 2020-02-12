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Beşiktaş Aygaz'ın Hırvat hentbolcusu Tomic, ameliyat edildi

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic, sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.

12.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:26
Beşiktaş Aygaz'ın Hırvat hentbolcusu Tomic, ameliyat edildi

Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic, sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tomic'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Hırvat oyuncunun, Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağları kopmuştu.

Kaynak: AA
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