Beşiktaş Aygaz'ı, yeni sezonda şampiyonluğa TEMSA taşıyacak

Kulüplere verdiği destekle Türk sporunun gelişimine katkıda bulunan TEMSA, Türkiye ve Avrupa'da büyük başarılara imza atan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın Karayolu Ulaşım Sponsoru oldu.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, Siyah-beyazlı oyuncuları yeni sezonda, TEMSA'nın takıma özel olarak tasarladığı Safir Plus taşıyacak.

Sabancı Holding ve Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group ortaklığı bünyesine katılan Türkiye'nin lider otomotiv üreticilerinden TEMSA, spora desteğini kulüplerle olan sponsorluk çalışmalarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Türkiye'ye sayısız kupa kazandıran Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'yla sponsorluk anlaşması imzalayan TEMSA, anlaşma kapsamında TEMSA kulübe bir adet Safir Plus takım otobüsü tahsis etti.

Araç, Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, Hentbol Şube Sorumlusu Mesut Çebi, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ve Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı Oyuncularından Burak Turan'ın katılımıyla Vodafone Park'ta düzenlenen törenle kulübe teslim edildi. Bir yıl sürecek anlaşma kapsamında Siyah-beyazlı oyuncuları TEMSA'nın takıma özel tasarım ile üretimini gerçekleştirdiği Safir Plus taşıyacak.

"Siyah - Beyazlı ailemiz büyüyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"2016'dan bu yana başarılarının bir parçası olmaktan onur duyduğumuz Beşiktaş JK'nın en başarılı branşlarından biri olan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı da TEMSA ailesine katıldı. Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden ve Türk hentbolunda farkındalık yaratan bir takımla iş birliği yapmak bizim için çok kıymetli. Siyah- Beyazlı takım ailemiz gittikçe büyüyor. Eminim yarattığımız sinerji ile iş birliğimiz uzun yıllar devam edecek."

Beşiktaş Aygaz Hentbol Şube Sorumlusu Mesut Çebi ise, Beşiktaş Aygaz'ın Türk hentbolunda son 10 yıldır lokomotif marka olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın ikon branşlarından biri olarak, taraftar kitlesi olan bir topluluğun temsil ettiği bir takım olmak Türk hentbolu açısından çok değerli bir durum. 11 yıldır arka arkaya şampiyonluk kazanmış bir takım olarak amacımız, bu başarıyı doğru iş birlikleriyle daha da ileriye taşımak. Bu kapsamda kulübümüzün değerli markalarından biri olan ve güzel bir sinerji yakaladığımız TEMSA ile, Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı olarak yola çıkacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz