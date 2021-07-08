Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Korer Koral oldu
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Korer Koral oldu

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Korer Koral oldu
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Mehmet Korer Koral getirildi.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Mehmet Korer Koral getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'mızın başantrenörlük görevine, Türk hentboluna uzun yıllar boyunca sporcu ve antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Mehmet Korer Koral getirilmiştir. Sahip olduğu benzersiz kariyer ve büyük tecrübeyle, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Korer Koral'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, Mehmet Korer Koral'ın sporcu olarak 13 Türkiye Ligi, 11 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 3 Başbakanlık Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Koral'ın 1994'te başladığı antrenörlük kariyerinde ise İşitme Engelliler Milli Takımı'na olimpiyat şampiyonluğu ile dünya ikinciliği ve üçüncülüğü yaşattığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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