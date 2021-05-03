Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan sporcunun, izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Beşiktaş Aygaz'da dün de bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi
Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi
Fikret Orman'ın 1.8 milyon euroya aldığı Larin'e, bonuslar hariç 12 milyon euroluk teklif geldi
Fikret Orman'ın 1.8 milyon euroya aldığı Larin'e, bonuslar hariç 12 milyon euroluk teklif geldi
Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız
Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Feyza Aktan Burak Sergen
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mevla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:21:07. #1.16#

title