Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan sporcunun, izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Beşiktaş Aygaz'da dün de bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever