Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı transfer etti Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı renklerine kattı.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı renklerine kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı Josip Buljubasic ile bir, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kaynak: AA