Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı transfer etti
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı renklerine kattı.
08.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:31
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı renklerine kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı Josip Buljubasic ile bir, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kaynak: AA