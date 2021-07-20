Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda seribaşı
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'na seribaşı olarak katılacak.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'na seribaşı olarak katılacak.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Aygaz, Kosova takımı KH Trepca ile İsrail ekibi Holon Yuvalim'in oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar ilk maçı 16-17 Ekim tarihlerinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda, rövanşı ise 23-24 Ekim tarihlerinde oynayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul