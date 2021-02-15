Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Nexe ile karşılaşacak
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Nexe ile karşılaşacak

15.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:30
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Nexe ile karşılaşacak

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu 8. hafta maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu 8. hafta maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Nasice kentinde oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Grupta oynadığı 6 maçı da yitiren siyah-beyazlı takım, son sırada yer alıyor. Hırvat ekibi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.

İki takım bugün de ilk yarıdan ertelenen müsabakada karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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