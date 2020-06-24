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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın: "Kadromuzda önemli değişikliklerimiz olacak"

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın, kadroda değişikliğe gideceklerini ve genç oyunculara önem vereceklerini belirtti.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın:
24.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:44

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın, kadroda değişikliğe gideceklerini ve genç oyunculara önem vereceklerini belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Arın, "Beşiktaş Aygaz, oynadığı her kategoriye kupanın en önemli adayı olarak çıkar. Bu yıl da hedefimiz ligde şampiyonluk ve Avrupa Kupası'nda gidebildiğimiz en uç noktaya kadar gitmek. Kadromuzda önemli değişikliklerimiz olacak, Türk hentbolunu daha ileriye taşımak için gençlere özel ilgiyle yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaliteli oyunculara sahip olduklarını aktaran deneyimli antrenör, "Birçok oyuncumuz Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer oldu. Gidenlerin yerinin daha iyileriyle doldurulacağından vefakar taraftarımızın şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevine altyapı sorumluluğu unvanını da ekleyen İlker Şentürk ise şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa'da başarı için kadromuza kaliteli oyuncular katacağız ama daha da önemli bir vizyonumuz var; gençleri Beşiktaş Aygaz çatısı altında hentbola kazandırmak. Biz oyuncularımıza sadece bir sporcu gözüyle değil, yetişmesi gereken bireyler olarak da bakıyoruz. Hem kulübümüzün hem de bireysel olarak sporcu performansının en üst seviyeye çıktığı bir sezon yaşamak istiyoruz."

Kaynak: AA

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