HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş Aygaz'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Beşiktaş Aygaz'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı
21.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:27

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ömer Ozan Arifoğlu, Ramazan Döne, Taner Günay, Burak Turan, Austris Tuminskis ve Josip Buljubasic, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan hentbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Dünya
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Mensur Işık Fatih Sultan Halife Hafter
Magazin Huysuz Virjin Tuvana Türkay Murat Dalkılıç Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Erkek Ak Parti Başakşehir
Şu an buradasınız: Beşiktaş Aygaz'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 17:40:14. #1.15#
title