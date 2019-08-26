Beşiktaş Aygaz, Cezayirli Sadok'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, 22 yaşındaki Cezayirli oyuncu Moustafa Hadj Sadok'u transfer etti.

26.08.2019 20:18
Beşiktaş Aygaz, Cezayirli Sadok'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, 22 yaşındaki Cezayirli oyuncu Moustafa Hadj Sadok'u transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Cezayirli genç hentbolcu Moustafa Hadj Sadok'u kadrosuna kattı." denildi.

Açıklamada, "Takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Moustafa Hadj Sadok'a 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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