Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde Magdeburg'a konuk olacak
08.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:54
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımına konuk olacak.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımına konuk olacak.
Getec Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te yapılacak.
C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.
Magdeburg ise 4 galibiyet ve bir yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçta Beşiktaş, rakibine 41-23 mağlup olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan