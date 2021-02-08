Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde Magdeburg'a konuk olacak

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımına konuk olacak.

Getec Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te yapılacak.

C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

Magdeburg ise 4 galibiyet ve bir yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçta Beşiktaş, rakibine 41-23 mağlup olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan